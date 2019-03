Drogen-Prozess: Irenes Ex fasste 15 Monate aus

Im fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg gegen insgesamt neun Angeklagte wegen Handels von rund acht Kilo Drogen im Raum Zell am See ist am Montagabend der Ex-Freund jener 20-jährigen Verkäuferin zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden, die am 20. Oktober 2018 in Zell am See erschossen wurde. Der 21-jährige Türke soll sie beim Suchtgifthandel unterstützt haben.