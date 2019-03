Keine Aberkennung des Doktortitels von Gustav Kuhn

Zunächst hatte der Ötztaler Blogger Markus Wilhelm im Frühjahr 2018 Vorwürfe veröffentlicht, wonach Kuhn in seiner Doktorarbeit plagiiert habe. Die Universität Salzburg, bei der Kuhn seine Doktorarbeit eingereicht hatte, kam nach einer Überprüfung der Dissertation durch die zuständige Kommission zu dem Ergebnis, das Verfahren gegen den Dirigenten einzustellen. Im Februar 2019 wurden in der Wochenzeitung „profil“ neue Plagiatsvorwürfe in Zusammenhang mit der Dissertation von Kuhn erhoben.