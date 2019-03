Anzeigen: Erste Wirtin gibt wegen Rauchverbot auf

„Marktordnung treibt Gastronomen in Ruin“

Den weiteren sechs Wirten hier ergeht es ähnlich, sagt Wiens Gastro-Chef Peter Dobcak. „Die Marktordnung treibt die Gastronomen in den Ruin“, so Dobcak. Er fordert eine Ausnahmeregel „zumindest bis das Höchstgericht über das Rauchverbot entschieden hat“.