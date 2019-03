Marina & The Kats: Swing mit Herz und Inhalt

Live zu sehen sind Marina & The Kats in nächster Zeit am 29. März im Kultursaal Passail, am 5. April im Schloss Porcia in Spittal an der Drau, am 11. April in der Akte Fürstenfeld, am 12. April in der Musikwerkstatt Tulln, am 25. April im Salzburger Oval, am 26. April im Kulturcafé Pichl, am 27. April im Landestheater Linz, am 29. April im Wiener Radiokulturhaus, am 5. Mai im Grazer Theatercafé, am 11. Mai beim “Kommst Festival“ in Anger, am 31. Mai in Rottenmann und am 1. Juni im Klangfilmtheater in Schladming. Alle weiteren Infos und Tickets unter www.marina-thekats.com.