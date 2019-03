Fix: Mick Schumacher gibt sein F1-Debüt im Ferrari

Nach seinem Debüt in der Nachwuchsklasse Formel 2 wird Mick Schumacher seinen allerersten Test in der Formel 1 gleich im Ferrari absolvieren. In Bahrain, wo sein Vater 2004 für die Scuderia Premierensieger gewesen war, wird Schumacher nächsten Dienstag den SF90 probefahren und dann an Sebastian Vettel übergeben. Tags darauf testet der 20-Jährige in der Wüste für das Partnerteam Alfa Romeo weiter.