Raiffeisenverband will die Bergbahnen übernehmen

Das Konzept sei fertig, nun müssten die Eigentümer und der RVS an die Umsetzung gehen. Derndorfer erklärte, dass auch die übrigen Gesprächspartner ihren Anteil an der Weiterentwicklung der Region übernehmen müssten. Die Seilbahn, die touristischen Betriebe, aber auch die Grundeigentümer müssten an einem Strang ziehen, wenn die touristische Wertschöpfung im Lammertal trotz harter Konkurrenz weiter gesteigert werden solle. Der RVS könne seinen Beitrag dazu leisten, weil es sich bei den Bergbahnen Dachstein West um eine „unverzichtbare touristische Infrastruktur“ in der Region handle.