Kulturschiene beim Hauptbahnhof wird verlängert

Die ÖBB und die Stadt Salzburg verlängern ihre gemeinsame Kunst- und Kulturinitiative „kulturschiene“ am Bahnhofsvorplatz in Salzburg. Das Projekt mit regelmäßigen Veranstaltungen wurde nach dem Start 2018 gut angenommen. Heuer warten wieder hochklassige Veranstaltungen aus dem vielfältigen Bereich der Straßenkünste. Künftig werden auch temporäre Sitzmöglichkeiten am Bahnhofsvorplatz aufgestellt.