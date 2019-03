Prämien-Hammer für Österreichs Leichtathleten

Warum gerade eine Prämie von 205.000 Euro? Dies wählte Högler, der schon lange an einem solchen Prämien-System für die Athleten gearbeitet hat, bewusst. Bei den vergangenen Sommerspielen in Rio 2016 waren 205 Länder vertreten. Also gibt es jeweils 1000 Euro pro teilnehmende Nation. Neuer Ansporn für die ohnehin bis in die Zehenspitzen höchst motivierten Leichtathletik-Stars. Weißhaidinger: „Natürlich geben diese Prämien einen zusätzlichen Auftrieb im Training.“ Seit Montag ist übrigens fix, dass Luki einen Startplatz für den Auftakt der Diamond League in Doha am 3. Mai erhält.