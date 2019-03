Wunderkind Andreescu: „Körper sagt, es ist genug“

Andreescu hatte sich nämlich in der Wiederholung des Indian-Wells-Finales gegen die Deutsche schon mehrmals an der Schulter behandeln lassen. Als die Nordamerikanerin dann doch gewann, musste sie sich beim Handshake am Netz Kerbers Kommentar „größte Drama-Queen aller Zeiten“ anhören. Ein Statement, dass in den sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt hatte. Andreescu, die damit ihre Serie von zehn Siegen en suite nicht fortsetzen konnte, hat in diesem Jahr schon insgesamt 35 Matches gespielt. Ihre Bilanz steht nun bei 31:4-Siegen. Neben Indian Wells war sie auch in Auckland im Finale gestanden.