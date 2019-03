Ersetzen diese Kapseln das Fitnessstudio?

Dass Berberin, ein pflanzlicher Wirkstoff, der in Beeren der Berberitze und der Orangenwurzel vorkommt, gesund ist, wusste man schon vor Jahrhunderten. So lange ist es als Heilmittel fester Bestandteil in der traditionellen chinesischen Medizin und der indischen Ayurveda-Lehre. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften nutzte man zur Behandlung von Darmbeschwerden und Vergiftungen. Aktuell wird das knalliggelbe Naturwunder aber vor allem als Mittel zum Abnehmen und zur Senkung des Blutzucker- und Cholesterinspiegels gefeiert. Die nachfolgenden Kapseln laden Sie zu diesem Fest ein.