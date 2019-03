Wiens „Marie Kondo“ hilft Menschen beim Aufräumen

Das Thema Aufräumen ist spätestens seit dem Start von Marie Kondos Serie in aller Munde. Raus aus dem Chaos möchten viele, doch nicht alle schaffen es allein - die Gründe dafür sind unterschiedlich. Jenen Menschen hilft Marta Kopka - Wiens Aufräumcoach Nummer eins. Die 62-Jährige hat sich 2017 selbstständig gemacht und bringt seither nicht nur Ordnung in die Wohnung, sondern auch in das Leben vieler ihrer Kunden. City4U hat mit ihr gesprochen.