Von Sportwagen zu Wrack in nur sechs Sekunden!

Ein Sportwagenfahrer wollte Passanten in London mit seinem 290.000 Euro teuren Lamborghini beeindrucken - doch am Ende fuhr er den Luxusschlitten vor den Augen der schockierten Zuschauer erst in einen Baum und dann in eine Mauer. Der Lenker soll unverletzt geblieben sein, doch nach dem Crash weinte er am Straßenrand bittere Tränen.