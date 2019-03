Grassers Entlastungszeugen aus dem Ministerium

Der Name Jörg Haider fiel wie schon so oft während des Prozesses ebenfalls mehrere Male. Traumüller hatte vor wenigen Tagen dem Nachrichtenmagazin „profil“ ein Interview gegeben hatte, in dem der ehemalige Kabinettschef unter anderem angeregt hatte, der Frage nachzugehen, ob sich der verstorbene Kärntner Landeshauptmann seinen Verzicht auf ein ihm garantiertes Vorkaufsrecht für einen Teil der Bundeswohnungen habe abkaufen lassen. Dass Haider letztlich auf die ESG-Wohnungen verzichtete, ermöglichte nämlich jenen Ausgang des Buwog-Bieterverfahrens, mit dem sich das Straflandesgericht in Wien seit nunmehr 83 Verhandlungstagen beschäftigt.