McGregors Karriere-Aus: Hier seine besten Fights

Zweiter Rücktritt

Sein vorerst letzter Kampf am 6. Oktober 2018 endete im Tumult. McGregor ist seitdem gesperrt, weil er und Teile seines Teams nach der Niederlage gegen den Russen Khabib Nurmagomedov in Las Vegas handgreiflich geworden waren. Schon Monate vor dem Fight hatte sein Team den Bus des Rivalen mit Absperrgittern angegriffen. McGregor hat in seiner Karriere wiederholt durch Skandale und Kontroversen für Aufsehen gesorgt. Zuletzt fiel der 30-Jährige aus Dublin mit einem Ausraster gegen einen Fan auf. Beim Verlassen eines Hotels in Miami Beach attackierte er nach Polizeiangaben den Mann. Der Kampfsportler wurde festgenommen, gegen Kaution aber wieder auf freien Fuß gesetzt.