Fossil von weltgrößtem T. rex in Kanada endeckt

Die Untersuchungen hätten zudem gezeigt, dass es sich bei „Scotty“ um ein betagtes Tier gehandelt hat, das zu Lebzeiten zahlreiche Verletzungen davongetragen hat. „Überall am Skelett finden wir krankhafte Veränderungen - Orte, wo Verletzungen Spuren im Knochen hinterlassen haben“, berichtet Persons im Fachjournal „The Anatomical Record“. So habe Scotty unter anderem Rippenbrüche, eine schwere Kieferinfektion und mehrere Bisse von anderen Artgenossen am Schwanz erlitten.