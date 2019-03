Die verborgenen Orte der Bundeshauptstadt

Der Luftschutzbunker an der Kreuzung Spitalgasse / Währingerstraße ist fast vergessen und fällt, ob der zahlreichen Graffiti, auch kaum auf. Seit 2010 wird er von Historikern des Bezirksmuseums betreut. Als Mahnung an den Krieg ist in der Bunkeranlage im Arne-Carlsson-Park eine Dauerausstellung eingerichtet.