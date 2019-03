EU-Parlament billigt umstrittenes Urheberrecht

Die EU bekommt ein neues Urheberrecht. Monatelang wurde heftig darum gestritten - am Dienstag stimmte das EU-Parlament nun für die Reform. Für den im Februar mit den EU-Regierungen erzielten Kompromiss votierten 348 Abgeordnete, dagegen stimmten 274. Die Urheberrechtsreform, gegen die am Wochenende Zehntausende Menschen in ganz Europa demonstriert hatten, sieht Uploadfilter und ein Leistungsschutzrecht vor. Kritiker sehen darin ein Einfallstor für Zensur sowie eine Beschränkung der Internetfreiheit. Fragen und Antworten im Überblick: