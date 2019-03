„Wolf könnte Bergbauern und Urlauber vertreiben“

„Ich verfolge die Situation auch in Deutschland und Frankreich und es ist klar: Wenn man anfangs versäumt, das Problem in den Griff zu bekommen, hat man keine Chance mehr. Hohe Zäune zu errichten und Herdenschutzhunde zu schulen, ist aufwändig und teuer. Bevor das passiert, verlassen die Bergbauern ihre Höfe, die Almen verwildern, der Tourismus spürt die Auswirkungen“, so Smrtnik von den Südkärntner Bauern.