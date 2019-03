Pflegekind ging 16 Jahre lang durch die Hölle

Immer wieder wurde er in die Psychiatrie für geistig schwer behinderte Kinder eingewiesen. Betrieben von den Kreuzschwestern. Und auch dort verging man sich an dem Jungen, der eigentlich so viel hätte lernen wollen, vor Wissbegierde nur so sprühte. Schließlich adoptierte ihn ein Pfleger. Zum ersten Mal feierte man mit ihm Geburtstag, Weihnachten, Ostern. Er erfuhr endlich, was Geborgenheit bedeutete.