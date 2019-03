Mordverdächtige schaufelten Grab für neues Opfer

Mord an Autoverkäufer geplant

Irenes Tötung soll eine Art „Prüfung“ für weitere Straftaten gewesen sein, so der 17-Jährige, der den Piesendorfer (18) als Denker und Ideengeber beschreibt. Er soll Pläne geschmiedet haben, die vor krimineller Energie nur so strotzten. Demnach wollte das Duo einen Autoverkäufer bei einer Probefahrt foltern und töten, um an einen Luxuswagen zu gelangen - als Beute fassten sie einen Porsche GT3 RS und einen Mercedes G55 AMG ins Auge. Dazu hatten sie bei den Kapruner Stauseen ein Grab geschaufelt - und sich im Erdloch ablichten lassen.