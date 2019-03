Trachten-Hersteller Moser stellt Produktion ein

Wenn man so will, gehören sie zu den Altbekannten in den Salzburger Kleiderkästen. Gerne aus Loden oder Leinen, mit klingenden Namen wie „Krispl“ oder auch „Thekla“: Trachten- und Outdoorbekleidungs-Stücke mit der grünen „H. Moser“-Marke – zu denen sich nur noch wenig gesellen dürften: Denn der Traditions-Hersteller mit Sitz in Salzburg-Gnigl stellt im April 2020 seine Produktion und den Großhandel ein. Nach Auslieferung der Frühjahrs-Kollektion.