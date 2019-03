Jeder kann mithelfen, Kinderschänder zu fassen

Internetgemeinde lieferte bereits 23.000 Hinweise

So konnte man bisher 23.000 Hinweise gewinnen. Es wurden 82 Gegenstände identifiziert und in 57 Fällen konnte das Herkunftsland herausgefunden werden. So wie in dem Fall unten: Die Community fand heraus, dass sich dieser Ausschnitt aus einem Kinderporno in St. Petersburgbefindet.