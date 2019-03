Trump erkennt Golan formell als israelisch an

Netanyahu kürzt US-Besuch nach Raketenangriff ab

Ursprünglich hatte Netanyahu am Dienstagabend erneut zu einem Abendessen mit Trump zusammenkommen wollen. Auch ein Auftritt bei der Jahrestagung der israelisch-amerikanischen Lobbyorganisation Aipac in Washington war geplant gewesen. Nach einem Raketenangriff auf ein Haus nordöstlich von Tel Aviv hatte Netanyahu aber angekündigt, seinen US-Besuch abzukürzen und direkt nach seinem Treffen mit Trump am Montag wieder in die Heimat zurückreisen. Netanyahu sagte im Weißen Haus, Israel werde solche Attacken nicht dulden.