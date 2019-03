Rasender Promi-Banker will 90 Euro nicht bezahlen

Ein bekannter Banker kann es nicht sein lassen: Im Februar vergangenen Jahres wurde er mit 190 km/h auf der Autobahn bei St. Johann in der Haide in der Steiermark geblitzt. Zuerst gab er alles zu, dann zeigte er die Polizisten wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Raser gibt aber nicht auf.