Betreiber von Liftehe stellen Projekt zurück!

TSSP novellieren

Die Forderungen der Bürgerinitiative gehen mittlerweile ohnehin über den Verzicht auf die Liftehe hinaus. Estermann und seine Mitstreiter verlangen auch die Novellierung des erst seit Jahresbeginn in Kraft befindlichen Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramms (TSSP). Eckpunkte müssten die stärkere Gewichtung der Naturschutzbelange und die Einbindung der lokalen Bevölkerung sowie der NGOs sein. „Vor allem muss der Begriff der Neuerschließung so definiert werden, wie der gesunde Menschenverstand ihn beschreiben würde - also all jene Baumaßnahmen, die über die bestehenden Skigebietsgrenzen hinausführen“, betont Estermann.