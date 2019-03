Zähes Ringen um eine soziale Linie in Tirol

30.000 Mahlzeiten für Bedürftige ausgegeben

Dass es die Einrichtungen braucht - das konnten Vertreter der Caritas rund um Direktor Georg Schärmer mit aussagekräftigen Zahlen untermauern. So werden im Jahr von der Caritas in Innsbruck 30.000 Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben. Wie andere Hilfseinrichtungen ist auch die Katharina-Stube ständig ausgelastet. Ein Ausbau ist angedacht. Ein zeitlicher Ausbau wurde heuer umgesetzt. Die Katharina-Stube ist seit heuer länger offen - und immer voll.