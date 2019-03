Junge Burschen als Vandalen ausgeforscht

Schaden liegt im fünfstelligen Bereich

Ein letzter Akt rundete den Abend ab. Zusammen brachen sie in einen Container in der Nähe der Kirche ein, der für archäologischen Zwecken dort stand. Sie versprühten einen Feuerlöscher und warfen eine Digitalkamera in den Regen hinaus. Der Schaden, den die zwei Jungs in einer einzigen Nacht anrichteten, liegt im fünfstelligen Bereich.