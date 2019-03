Audienz beim Whisky-Papst

„Schreib nicht Whiskey, wenn du Whisky meinst!“ - Vor der Messe am Wochenende in Graz weist uns Veranstalter Helmut „McSchuly“ Schulhofer den Weg durch das hochprozentige Fachchinesisch. 400 Proben aus aller Herren Länder stehen am 29. und 30. 3. im Brauhaus Puntigam zur Verkostung.