Streit um Windräder im Wald

Die Energiezukunft rückt immer mehr in den Fokus des allgemeinen Interesses (siehe Seite 15). Vor wenigen Tagen wurde in St. Pölten gegen Windkraftanlagen im Waldviertel demonstriert. Dass aber an erneuerbarer Energie kein Weg vorbeiführt, betont man beim größten Windstromlieferanten Niederösterreichs, der EVN.