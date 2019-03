Exekutiv-Meisterschaft als Schaulaufen der Stars

Wer glaubt, die Wintersportsaison ist nach Ende des Weltcups und den Staatsmeisterschaften vorbei, der irrt. Von heute bis Donnerstag finden in Galtür (Tirol) die Exekutiv-Meisterschaften Alpin, Biathlon und Langlauf statt - und die können sich von der Besetzung her sehen lassen. So treffen Leitinger, Brennsteiner und Co. etwa im RTL auf Kombi-Weltmeister Pinturault.