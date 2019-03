Auszählungs-Panne in Straßwalchen

Montagvormittag wurde das Ergebnis der Stichwahl in Straßwalchen zwischen Tanja Kreer (SPÖ) und Liselotte Winklhofer (LIS) überraschend korrigiert. Der Grund: Das Ergebnis in einem Sprengel war falsch in das System eingegeben worden. Die Auswirkung: gering. Am grundsätzlichen Ergebnis änderte sich nichts.