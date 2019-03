Bahnbrechender Pflegeplan

Seit Monaten haben Experten anhand wissenschaftlicher Berechnungen erarbeitet, wie der Pflegebedarf in den nächsten Jahren aussehen wird. Nun liegt der „Zukunftsplan Pflege“ auf dem Tisch, und er stellt die Verantwortlichen vor eine große Aufgabe. So werden bis 2021 rund 300 neue Pflegebetten benötigt, und die Einsatzstunden mobiler Dienste werden von derzeit 320.000 auf mindestens 354.000 ansteigen. „Die ältere Generation hat viel für unser Land geleistet und verdient Anerkennung. Daher ist es mein Ziel, das Burgenland zum Vorzeige-Pflegeland Österreichs zu machen“, so Landeschef Hans Peter Doskozil. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Pflege in den eigenen vier Wänden, und hier wartet der SP-Mandatar mit einer bahnbrechenden Neuerung auf. Künftig sollen pflegende Angehörige, die in keinem Arbeitsverhältnis stehen, von ihren Angehörigen beschäftigt und mit dem Mindestlohn von 1700 Euro entlohnt werden können. Gleichzeitig wird ihnen vom Land eine Ausbildung zum Heimhelfen angeboten, sodass sie in weiterer Folge auch später noch im Pflegebereich tätig sein können.