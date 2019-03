Häupl muss aussagen: krone.at-Leser live dabei!

Großes Medieninteresse ist am Dienstag bei der U-Kommission zur Pleite beim Wiener Krankenhaus Nord garantiert: Altbürgermeister Michael Häupl tritt in den Zeugenstand. Die Opposition hat bereits im Vorfeld eine große Anzahl an Fragen angekündigt. krone.at berichtet ab 9 Uhr mit einem Liveticker von der Einvernahme.