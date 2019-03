„Oranje“-Coach Koeman reißt gegen DFB-Elf die Hose

Bondscoach Ronald Koeman war sichtlich angefressen - nicht so sehr wegen der 2:3-Niederlage am Sonntag in letzter Minute gegen Deutschland, vielmehr über seine gerissene Hose beim Jubel über den mehr als verdienten Ausgleich. Mit Blick auf die Energieleistung seiner Fußballer in der EM-Qualifikation nach einer völlig verkorksten ersten Spielhälfte heiterte sich seine Miene wieder etwas auf.