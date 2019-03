Europas Zaun gegen neuen Asyl-Grenzsturm

Fast täglich hat die Guardia Civil, Spaniens Gendarmerie, Einsätze am elf Kilometer langen, in Doppelreihe geführten Grenzzaun, immer wieder versuchen Migranten, das gewaltige Bollwerk zu überwinden, berichtet Comandante Morales auf dem Wachturm in den Hügeln Ceutas: „Sie kommen meist in großen Gruppen, klettern auf den Zaun, versuchen, ihn mit ihrem Gewicht zum Einsturz zu bringen.“