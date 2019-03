Glyphosat: Windeln werden auf Giftstoff geprüft

Umweltgift an Babyhaut: Der Fund von Chemikalien wie Glyphosat in Babywindeln in Frankreich zwingt jetzt auch unser Gesundheitsministerium zum Handeln. Nachdem Kärntens SP-Landeshauptmann Peter Kaiser Alarm geschlagen hatte, werden jetzt auch in Österreich Babywindeln auf Unkrautvernichter und Co. geprüft.