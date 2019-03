„Es sind Stimmungen, die aus mir heraus möchten“

„Krone“: Wann erklingt die erste Note von einem Lied und ist diese etwas Besonderes?

Ina Regen: Ich setzte mich einfach ans Klavier und höre in mich hinein, welche Stimmung gerade aus mir heraus möchte. Dazu suche ich dann passende Worte oder Textfetzen. Ich hinterfrage erst in einem nächsten Schritt, was eigentlich die Geschichte sein könnte, die mir mein Unterbewusstsein da erzählen möchte.