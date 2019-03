Nur zwei „Team-Bullen“ durften jubeln

Dominik Szoboszlai stand in der EM-Quali für Ungarn gegen Kroatien gar in der Startformation. Der 18-jährige Bulle, der erst vor kurzem eine Vertragsverlängerung beim Meister hatte, stand über 65 Minuten auf dem Feld. Nicht nur das: Die Ungarn siegten gegen den WM-Finalisten am Ende mit 2:1. „Domi“ war im offensiven Mittefeld der österreichischen Nachbarn Ideengeber in der Offensive - stark!