Petzner dankt seinen Fans mit emotionalem Post

Bis zur letzten Minute musste Stefan Petzner am Freitag zittern, ob er in die nächste Runde „Dancing Stars“ getanzt hat oder nicht. Er hat - obwohl es mit mageren sieben Jurypunkten gar nicht gut für ihn ausgeschaut hatte. Dass er jetzt mit seiner Partnerin Roswitha Wieland den Tango für die nächste Show einstudieren darf, verdankt er seinen vielen fleißigen Fans, die für ihn angerufen haben. Genau bei jenen bedankt er sich jetzt in einem emotionalen Posting auf Instagram und verspricht für die Zukunft: „Ich geb, was ich kann!“