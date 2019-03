Zwei maskierte Frauen wollten Bank überfallen

Am „Unsinnigen Donnerstag“, dem Donnerstag vor Aschermittwoch, traten die beiden Frauen im Ortsgebiet an mehreren Örtlichkeiten in Erscheinung. Um kurz nach 11 Uhr gingen sie in ein Geldinstitut und forderten von der Angestellten Bargeld. Zur Untermauerung der Forderung legten die Frauen ein hölzernes Schusswaffenimitat auf den Bankschalter.