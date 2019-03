Kroatien-Star Modric schlägt nach Blamage Alarm

Kroatien ist entsetzt: Nach der 1:2-Niederlage des Vizeweltmeisters in Ungarn fürchtet Weltfußballer Luka Modric um die Qualifikation für die Fußball-EM 2020. „Das war ein Schock“, sagte der 33-jährige Real-Madrid-Star. Er warnte zugleich seine Teamkollegen: „Wenn wir so weitermachen, werden wir große Probleme bekommen, uns für das Turnier zu qualifizieren - was ein Desaster wäre.“