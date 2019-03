„Dumbo“: Die schönsten Fanartikel zum Kinostart

Plötzlich wollen alle ein Stück vom kleinen Elefanten haben. Der Unternehmer V.A. Vandevere wittert eine Sensation und will ihm Medici als Attraktion für seinen Vergnügungspark abkaufen. An der Seite der charmanten Luftakrobatin Colette Marchant setzt „Dumbo“ zum Höhenflug an - doch hinter den Kulissen von „Dreamland“ lauern dunkle Geheimnisse.