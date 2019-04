Wohnen mit Weitblick: Ab in die Vorstadt!

Mit dem größten Nachfrageplus wird bei Baugrundstücken gerechnet – bei gleichzeitig zurückgehendem Angebot. Die Folge: bei Grundstücken dürfte sich ein erheblicher Preisdruck auftun. Ein – wenngleich etwas geringerer – Preisanstieg wird auch bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen in besonders guten Lagen erwartet. Für Wohnungen mit freiem Mietzins im Wiener Umland lautet die Prognose: Preisplus von circa zwei Prozent in den besten Lagen, am Stadtrand konstant, in ländlichen Gebieten geht man von einem leichten Rückgang der Preise aus.