Salzach-Ufer bei Kuchl wird nun wieder saniert

„Ein wiedergeschaffenes Kleinod für die Artenvielfalt“, freut sich Landesrätin Maria Hutter über die Renaturierung der Salzach bei Kuchl. „Die Übergangsbereiche von Seitenbächen bieten selten gewordenen Pflanzen und Tierarten einen wertvollen Lebensraum. Nach Baufertigstellung werden hier in wenigen Monaten wieder viele Vögel, Amphibien und Reptilien leben, denn unsere Natur ist im Stande, bereitgestelltes Terrain rasch wieder zu besiedeln“, so Landesrätin Hutter, und Schwaiger ergänzt: „Viele erinnern sich, wie sie als Kind schon in Bächen und Flüssen gespielt haben. Genau das wird in Zukunft wieder an mehreren Orten im Land Salzburg wie auch hier in Kuchl wieder möglich sein.“