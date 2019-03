„Cavalluna“ begeisterte Tausende Tiroler Zuseher

Flucht in eine Welt der Wünsche und Träume

Die Geschichte, um die sich alles dreht, ist schnell erzählt: Der junge Tahin entflieht seinem Alltag in eine Welt, in der sich seine Wünsche und Träume verwirklichen. Doch als er der schönen Naia begegnet, steht eine große Herausforderung an: Er muss lernen, auf das Schicksal und auf sich zu vertrauen. Denn nur so kann es ihm gelingen, sein Glück zu finden.