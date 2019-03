Muss man grundsätzlich immer die Wahrheit sagen?

Dann ist da die Lüge, mit der wir anderen gefallen wollen. Wenn der Chef fragt: „Kannst du bitte auch noch Projekt XY schnell erledigen?“, und wir sagen: „Na klar, kein Problem!“ Und innerlich denken wir uns: „Das ist unmöglich! Wie um Himmels willen soll ich das auch noch schaffen?“ Und dann gibt es jene gefährlichen Lügen, die wir in unser Leben lassen, weil sie unsere eigene subjektive Meinung spiegeln. Die uns glauben lassen, was uns in den Kram passt. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt. „Klimawandel? Gibt’s doch nicht!“ ist so eine Lüge namens Fake News.