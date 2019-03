George Clooney leckte an brauner Babywindel

„Kleines oder großes Geschäft?“

In der Sendung „Good Morning Britain“ bekannte er: „Ich filmte eine Fernsehsendung in Italien und ich ging los und holte eine neue Windel und schmierte Nutella rein und warf sie in den Mülleimer. Eine Stunde später kam ich rein, und da war die italienische Haushälterin in diesem Haus, in dem wir wohnten.“ Clooney weiter: „Ich sagte, Amal will wissen, ob der Alexander ein großes oder ein kleines Geschäft gemacht hatte, Kacka oder Pipi? Ich öffnete den Mülleimer und holte die Windel, ich drückte sie in mein Gesicht und probierte. Sie schrie und rannte aus dem Zimmer.“