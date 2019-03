Mit Donald Duck auf intergalaktischer Eiersuche!

Düsentrieb sorgt per Knopfdruck für Wetter nach Maß

Dessen ist sich wohl auch Erfinder Daniel Düsentrieb bewusst, der für seinen „Multimeteo Modulator“ mit dem „Lobenpreis für Genie“ ausgezeichnet wird. Das Gerät regelt per Knopfdruck, ob sich Lücken in die Wolkendecke reißen lassen, ob es stürmt, schneit oder regnet. Dagobert Duck setzt der Erfindung Düsentriebs noch eins obendrauf und produziert Kalender mit zuverlässiger Wettervorhersage. Die Kundschaft stürmt begeistert den Entenhausener Handel. Doch ganz reibungslos läuft die Geschäftsidee natürlich nicht über die Bühne.