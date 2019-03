ÖFB-Boss Windtner: „Es muss Konsequenzen geben“

„Klassischer Selbstfaller"

So kam es am Ende zu einem „klassischen Selbstfaller“, wie es Windtner nannte. „Wir haben in den ersten 25 Minuten genau in die Spur gefunden, die wir uns vorgenommen haben. Es war dann unerklärlich, dass man in so eine Sorglosigkeit verfallen ist.“ Das Tor zum 1:2 hatte für den Verbandschef „Schülermannschafts-Charakter“, das Spiel generell erinnerte ihn an das 2:3 im Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Serbien. „Da sind wir ähnlich ausgetanzt geworden, nur hatte Serbien eine ganz andere Qualität.“