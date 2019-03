Treffen Sie Evergrey im Wiener Viper Room

Persönliches Manifest

Nach einer fast dreijährigen Veröffentlichungspause haben Evergrey zu Jahresbeginn mit dem allseits bejubelten Werk „The Atlantic“ nun die „Trilogie des Selbst“ abgeschlossen. Wie schon auf „Hymns For The Broken“ (2014) und „The Storm Within“ (2016) schreibt sich Englund Persönliches von der Seele, und verpackt es in einen allgemeinen, für viele Teile der Gesellschaft gültigen Kanon. „Es geht um die Ereignisse und Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen durften. Um Beziehungen, um Schönheit und Dunkelheit, um Glück und Trauer, um Liebe, Hass, Verzweiflung, Freude und alles, was damit verbunden ist. Das Leben ist wie eine Reise über dem Ozean, auf dem Weg zu neuen Ufern.“ So lässt sich auch der Titel des opulenten Werkes erklären, mit dem das Quintett keinesfalls auf eine alte Seefahrermär zurückgreift.